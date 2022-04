Jennifer DUPONT

Dynamique et ambitieuse, c'est dans le libournais (33), que j'exerce actuellement ma profession de responsable d'équipe, manager en centre d'appel.



Mon parcours professionnel met en avant ma polyvalence.



Anciennement assistante de direction puis négociatrice en immobilier, j'ai été intrigué par l'entreprise meilleur contact. Mon poste de manager au sein de de cette dernière regroupe une organisation similaire à un centre de contact classique avec en plus des outils et processus adaptés au télétravail.



Mes compétences :

Informatique

Négociation commerciale

Administratif

Management

jury professionnel

Charge de planification

Statistiques

Reporting

Centres de contact

Workforce management

Analyse de la performance