Jennifer GODARD

Certifiée en Ressources Humaines et dotée de près de trois années d'expérience en assistanat de formation, je suis formée aux pratiques du recrutement,de la formation et de son financement. Je suis à la recherche d'un poste d'assistante formation au sein d'un service formation, ou d'un centre de formation.

Convaincue que la formation des salariés est un axe de développement stratégique majeur pour les entreprises, je souhaite ardemment participer à l'essor d'une structure.



Je suis ouverte à toute proposition sur des postes de chargée de recrutement, conseillère en insertion et conseillère emploi convaincue qu'un bon recrutement participe a la productivité, la pérennité et l'essor d'une entreprise.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez à me demander mon CV.



Mes compétences :

Plan de formation

Ressources humaines

Recrutement