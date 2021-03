Jérôme COUAILLIER

Véritable passionné de pédagogie et d'andragogie, je travaille dans le domaine de lenseignement/formation depuis 1998, dabord dans lÉducation Nationale auprès de jeunes enfants puis au sein dorganismes de formation privés pour un public dadultes, de séniors et de jeunes adultes.

J'occupe le poste de responsable pédagogique pour l'Automobile Club Formation, un organisme de formation et de conseil en gestion du risque routier. Notre devise : tout mettre en œuvre pour éviter de se placer en situation d'accident.

Mes missions : création des supports pédagogiques (programmes de formation, supports visuels, guides formateurs), formation des formateurs, digitalisation de l'offre de formation (e-learning et blended learning).



Dans ma carrière jai été amené à occuper des postes de responsable de centre de formation, de concepteur de supports pédagogiques, de formateur consultant et daide éducateur.



Jai lhabitude de former tout type de public aussi bien des particuliers que des professionnels, et de tout âge. Jai une solide expérience dans le domaine de la formation et je sais donc madapter au public.

Lorsque janime une formation, ce que jaime cest apporter de la technique aux participants, faire participer tout le monde, agir sur le comportement mais surtout je mapplique à apporter des compétences.

Je suis un adepte des méthodes pédagogiques décalées et alternatives, et de la philosophie de "former sans ennuyer".



Les derniers projets sur lesquels j'ai travaillé et sur lesquels je travaille actuellement :

formation à l'usage des véhicules autonomes, mise en main des véhicules électriques et des véhicules hybrides, formation en ligne à la conduite en sécurité, nouveaux stages de conduite sur piste à adhérence variable, formation à la mobilité alternative : se déplacer à pied , à vélo, à vélo à assistance électrique, à trottinette, à gyropodes, à gyroroues.

Le tout en essayant d'inclure des méthodes pédagogiques dynamiques. En utilisant des jeux et d'autre outils pédagogiques innovants.



Mes compétences :

Conseil

Médiation

Coaching

Développement personnel

Risques psychosociaux

Formation

Management

Ressources humaines

Prévention

Communication

Accompagnement

Vente

Conception pédagogique

Formation de formateur

Animation de webinaire

Conférencier