Jérôme GROMONT

Diplômé en Gestion & Finances (BTS de Gestion, DPECF et DECF).

J'ai travaillé pendant 6 ans en tant que consultant dans une Société de Communication.

Puis j'ai développé un métier passion, à travers la création d'Inter-Actif (en 2000).



Naturellement attiré par l'informatique et le multimédia, j'ai eu envie de devenir un prestataire local incontournable dans ce domaine.



Aujourd'hui Expert en informatique (16 ans d'expériences), réseaux, matériels et logiciels. Je développe avec mon équipe, une palette de services afin de répondre intégralement aux besoins de ma clientèle (Prestation, Formation, Conseil, Vente & SAV).



J'ai fondé 5 Agences (Boutiques + Services ) ayant obtenue le label "Apple Premium Reseller", l'agrément "Apple Solution Expert Education" & "Centre de Services Apple".



Je gère administrativement, financièrement une société qui dépasse les 15 Millions € pour cette année. Je suis intensivement sur la structuration et le développement de mon entreprise.



J'ai engagé un virage commercial (GP) en 2011, en re-localisant la boutique de Reims dans le Centre Commercial Inter IKEA. Cette stratégie nous a permis d'atteindre 25% de croissance (à périmetre égal) pour 2011 ! ce qui, dans un contexte économique difficile, reste une performance !



Les travaux pour 2012, ont été la montée en puissance, et la consolidation des équipes pour les deux agences Champenoises.



En 2013, nous avons construit une boutique hors normes sur le centre commercial Aeroville de Roissy CDG et remporté un franc succès.



En 2015, nous avons racheté deux point de vente en difficulté et nous nous somme efforcé de les remettre sur pieds !



En 2017 nous allons consolider et modéliser notre enseigne et chercher une croissance externe...



Mes compétences :

Gestionnaire