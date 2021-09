Responsable Contrôle de Gestion, avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans des secteurs variés (Transport, Pharmacie, Etudes de marchés, et Industrie Automobile) je suis toujours à l'écoute de nouvelles opportunités intéressantes, donc nhésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur mon parcours et mes compétences.



Vous pouvez également consulter mon profil sur Linkedin : https://www.linkedin.com/in/jérôme-henry-18490930/