Avec plus de 12 ans d'expériences dans le domaine des grands projets complexes d’infrastructures de transport en France et partout dans le monde, en particulier en Angleterre, en Amérique du Sud, et dans les pays Arabes Jessie Belmo a développé de fortes compétences dans la mise en œuvre de Système de Management Santé – Sécurité - Environnement (HSE) ainsi qu’en Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).

Grâce à son expertise, elle a également été Chef de projet pour déployer avec ses équipes de façon opérationnelle le Développement Durable dans les pays avec toutes les parties prenantes locales (clients, bailleurs de fonds, associations, partenaires, écoles…) au sein des filiales ainsi qu’au niveau Corporate ce qui lui a permis d’accompagner au besoin à des certifications.

Ses positions successives en tant que Responsable Développement Durable Corporate, Responsable HSE (d’entités et sur projets) dans les entreprises telles que Bouygues, Colas Rail et SPIE, lui ont permis de développer une culture du risque, une solide compétence commerciale ainsi qu’une capacité d’adaptation.

Aujourd’hui, Jessie Belmo dirige désormais au sein du département Management des Projets de Systra le Pôle Santé – Sécurité - Environnement qui a la responsabilité de mettre à disposition de tous les projets internationaux des outils et méthodes HSE homogènes, d’assurer des formations, de participer aux offres et d’en suivre le reporting en phase réalisation. Elle est également l’interlocutrice privilégiée des clients, organismes extérieurs et bailleurs sur ces questions au sein des projets.





Mes compétences :

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Audit

HSEQ

Formation

FIDIC

Commercial

Communication