Conseil à la mise en œuvre et à la pérennisation de dispositifs d’accompagnement ou de développement RH.

Conception, pilotage, mise en œuvre et suivi de ces dispositifs.





Mes compétences :

Piloter la mise en œuvre

Animer des modules de formation

Coordonner, organiser la mise en œuvre

Analyser et traduire une demande

Concevoir des dispositifs

Conception

Formation

Accompagnement

Ressources humaines

Coaching