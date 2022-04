Jessie NICOLAS

Forte d’une expérience de neuf ans en laboratoire pharmaceutique, j’aspire à présent à faire évoluer ma carrière professionnelle dans un domaine qui me tient à cœur, celui de la Cosmétique.

En effet, je suis motivée à participer aux recherches d’innovation afin de proposer des produits efficaces, sûrs et de qualité.

Il me parait également indispensable de travailler en veillant au respect de l’environnement et des normes de sécurité.

La diversité de mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir des notions de qualité (traçabilité des résultats analytiques, investigation, respect des procédures), de sécurité (BPF) mais aussi la maîtrise des techniques analytiques.

Je suis convaincue que ma rigueur, mon dynamisme, ma volonté, mon sens de l’écoute et des responsabilités me permettront de m'intégrer rapidement au sein d'une équipe.



Mes compétences :

UVPROBE

EZCHROM

Empower

Internet

IDIS

TIAMO

Infra rouge

Office

HPLC .CPG, UV, IR, KF ....

WINSOTAX