Jessy PASSERAT

Issue d'une formation initiale en gestion des ressources humaines à l'IGS Paris, j'exerce depuis 10 ans dans le domaine RH, au sein de La Poste.

Forte d'une expérience passionnante alliant à la fois accompagnement des managers sur le terrain, animation du dialogue social, mise en oeuvre de réorganisations et déploiement des politiques RH du Groupe, je cherche à élargir mon domaine d'activité et à découvrir de nouveaux environnements professionnels.

Je ne cherche pas nécessairement à continuer de me spécialiser dans les RH et suis prête à transférer mes compétences au profit d'autres missions, notamment dans le domaine du social.



Mes compétences :

Communication

Conduite du changement

Conseil

Dialogue social

Droit

Droit social

Formation

GPEC

Management

Mobilité

Négociation

Prévention

Recrutement

Rémunération

Sécurité