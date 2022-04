Jessye LABAT

Riche d’une expérience de plus de 9 années, dont 6 acquises au sein du Groupe de presse Hersant Media (GHM), j’ai très vite occupé un poste opérationnel et polyvalent dans un environnement multi-activités comme la création, l'impression, la distribution et le portage.



Par ces expériences pluridisciplinaires, j’ai su mettre en place des procédures RH et les faire appliquer, harmoniser les contrats de travail, superviser la paye, recruter, évaluer les besoins en formation, suivre le budget et gérer les relations sociales telles que les procédures disciplinaires, la gestion des contentieux, la co-animation des IRP et les élections professionnelles.



Mes missions m’ont permis également de mettre en avant mes qualités relationnelles en privilégiant l’échange, l’information et le travail en étroite collaboration avec les managers et les fonctions supports afin d’optimiser mon rôle de conseil et d’accompagnement.



Egalement collaboratrice de terrain, à l’écoute des collaborateurs et des partenaires sociaux, j’ai su collecter, analyser et remonter les informations afin d’apporter des recommandations et anticiper d’éventuelles problématiques.







Mes compétences :

Microsoft Office

Paie

Formation

Recrutement

Gestion du personnel

Relations sociales

Business Partner