Jonathan DI MATTEO

Étant étudiant en alternance depuis 3 années (de la Licence au Master 2), je souhaiterais à partir de Septembre 2016 trouver un emploi et de préférence dans le Marketing et/ou la Communication.



En considérant le fait que j'ai étudié ces deux domaines durant 3 années consécutives et qu'en parallèle je les ai côtoyé quotidiennement dans la vie d'entreprise, j'aimerais intégrer un de ces deux services au sein d'une société afin d'y apporter mon expérience et ma personnalité.



Mes compétences :

Travail en équipe

Organisation d'évènements

Microsoft Office

Analyse de marché

Organisation du travail

Gestion clients

Fidélisation client

Chargé de clientèle

Autonomie professionnelle

Analyse des besoins

Gestion de la relation client

Relance client

Négociation

Négociation commerciale

Marketing

Marketing opérationnel