Jonathan DUMAS

J’ai commencé à étudier les accélérateurs en master 2 avec la formation à la Joint Universities Accelerator School (JUAS) à Archamps dont les cours couvrent un large éventail de la modélisation de segments d’accélérateurs à la découverte de la physique médicale. Cette vision d’ensemble m’a donné l’envie de commencer une thèse qui se déroulerait dans le cadre d’accélérateurs.



Ma thèse avait pour but de montrer la faisabilité d’une source de positrons polarisés et a eu pour résultat la mise en place du projet Polarized Electrons for Polarized Positrons (PEPPo).



J’ai d’abord été accueilli au Thomas Jefferson National Accelerator Facility (JLab) aux USA pendant un an et demi. J’ai du me familiariser avec les éléments d’optique de faisceau que ce soit par l'utilisation du faisceau pour observer ses capacités ou par les outils de simulations de l’injecteur de JLab (PARMELA), la modélisation de cartes de champ magnétique (POISSON) à l’intérieur du canon à électrons ou de dipôles.



J’ai ensuite effectué la deuxième partie de ma thèse au sein du laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble au sein du groupe ALICE/JLAB. La simulation d’une source de positrons (GEANT4/G4Beamline/C++) dans les conditions de l’injecteur de JLab m’a permis d’acquérir beaucoup de notions de programmation et des problèmes rencontrés lors de transport de particules notamment lorsque l’émittance du faisceau de positrons est beaucoup moins bonne que les standards requis pour un faisceau d’accélérateur.



J'ai aussi pu faire de l'analyse de données pour la calibration du polarimètre à transmission nécessaire à la mesure de polarisation du faisceau de positron crée.



J’espère pouvoir apporter mes compétences et intégrer un groupe qui travaille sur les accélérateurs et s’intéresse aux problèmes liés aux conditions que les nouveaux accélérateurs requièrent, me permettant de continuer à explorer ce domaine de la physique.



Mes compétences :

Javascript

HTLM

Geant4

PHP

CSS

Programmation

ROOT

Python/PyQt

Physique des accélérateurs

C++

Microsoft office

Physique

LateX

Html

Mathématiques

Linux