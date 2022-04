Jonathan LEVAILLANT

Aujourd'hui spécialiste dans le domaine du web et du développement Front-End, j'ai débuté en tant que développeur Back-End (DUT "Informatique Répartie et Réseaux"​ puis Licence "Intégrateur Réseaux locaux et Services"​).



Après ma licence, j'ai suivi une formation de graphiste à l'Ecole Multimédia ce qui m'a permis d'améliorer et de mettre en pratique mes compétences dans le domaine du web (HTML, CSS, Javascript, Web Design).



Mon premier CDI a duré six ans et s'est déroulé dans l'entreprise "Toluna"​. Mon rôle était de créer des maquettes pour différents portails et de les intégrer via un CMS "Liferay"​. J'étais également en charge de l'ensemble de la communication visuelle de l'entreprise (bannières événementielles, partenariats). J'ai su évoluer au sein de l’entreprise et je suis devenu responsable qualité et formateur en interne.



Actuellement en poste au sein du Groupe Pratique (anciennement 118000) et ce depuis août 2013, je suis responsable de la refonte de l'ensemble de nos sites (graphiquement) et de leurs intégrations en HTML, CSS. Rendre l'ensemble des sites "Responsive"​ fait également parti de mes fonctions. Mes compétences en design et en intégration me permettent d'avoir une excellente visibilité sur l'ensemble des projets du groupe.



Au quotidien j'utilise les nouvelles méthodologies d'intégration (design atomique, intégration modulaire OOCSS, syntaxe BEM, design en unités fluides "em"​) ainsi que les dernières préconisations en matières de Web Design (grilles horizontales, rythme vertical, mobile first).



J'ai un intérêt marqué pour les nouvelles technologies CSS notamment en matière de rendu 3D (perspective, backface-visibility, translate3d, etc.) et de grilles (modèle flexbox révolutionnaire).



Curieux des nouvelles technologies et des tendances Web, je fais preuve d'une autonomie et d'une rigueur nécessaire pour mener à bien l'ensemble des projets qui me sont confiés.



Mes compétences :

jQuery

Eclipse

XHTML

Ergonomie

JIRA

Web design

Graphisme

CMS open source

SVN

HTML 5

Adobe Photoshop

Git

Adobe Illustrator

CSS