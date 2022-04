Jonathan MARTIN

J' occupais le poste de pilote longue distance depuis janvier 2016. D'après mon expérience au sein de mes différentes entreprises je suis tout à fait capable de m' adapter à toute circonstance et à acquérir la confiance de mes supérieurs.

Je me tiens disponible pour tous renseignements ou pour toutes propositions de postes.



Mes compétences :

Travail en autonomie et en groupe

Adaptation rapide .et rigueur

Organisation du travail