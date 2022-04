Jonathan MUSSET

J’ai travaillé pendant 10 ans dans le milieu du numérique en France et à l'international avant de créer une société de distribution cinématographique à Nantes en 2011 : Wayna Pitch. J’ai ensuite travaillé sur 3 longs métrages en production et 17 en distribution, sans jamais cesser de baigner dans le monde du numérique, de l’innovation et des logiciels libres. Ce parcours m’a souvent amené à penser au cinéma de demain, de plus en plus lié au numérique, de l'écriture de scénario à la sortie des films en salle. Je me suis toujours inspiré des initiatives du numérique, et je défends l’idée que le cinéma doit être synonyme d’innovation, d'un point de vue artistique, économique, et politique ! J'aime les défis, la créativité, l'innovation, et le travail en équipe !