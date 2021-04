Josiane RIVALS

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES

.alimenter la réflexion des Elus, piloter un projet de territoire et les activités d'une structure

.initier et consolider des liens avec des partenaires par des actions mutualisées

.faire évoluer l'offre territoriale pour une meilleure attractivité

.manager une équipe technique

.assurer la promotion du territoire

.accompagner les entreprises dans leur implantation et leur développement



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Développement économique territorial

Prospection

Communication événementielle

Management opérationnel

Développement produit

Développement commercial

Aménagement du territoire

Pilotage d'activité

Pilotage de projets

Promotion