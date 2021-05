Julie BICHERON

Coordinatrice des ventes depuis plus d'un an et assistante ADV sur une période de 6 ans, j'ai le rôle d'intermédiaire et d'assurer la relation entre les différents services de l'entreprise, que ce soit avec les clients, les prestataires et les collaborateurs internes.



La polyvalence des missions est un facteur de motivation avec une aptitude pour moi de faire face à plusieurs projets. Je m'adapte rapidement au changement de façon dynamique et le considère positivement.



A la fois un esprit d'équipe et autonome : dans le sens de créer des liens et de favoriser la cohésion au sein d'une équipe mais aussi d'avoir une certaine autonomie dans les différentes missions confiées.



De nature dynamique et rigoureuse, je dispose d'un sens de l'organisation qui me permet de suivre les activités de vente.



Réaliser des analyses est une activité dans laquelle je m'investis et je suis animée par le sens du résultat et des résultats accomplis.