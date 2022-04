Julie DUPRÉ

L obtention de la Maîtrise de Sciences de Gestion (spécialisation contrôle de gestion) à l université paris Dauphine, s est concrétisée par deux années d expériences professionnelles en contrôle de gestion au sein d entreprises multinationales. Années au cours desquelles j ai réalisé des exercices budgétaires, élaboré des tableaux de bord et participé aux clôtures comptables et fiscales.



Au cours de ces trois années, il m est apparu important d'approfondir ma compréhension de l entreprise en acquérant des connaissances scientifiques et techniques. Ceci m a conduit à obtenir un master en Technologie et Management à l Ecole Centrale Paris.



Désireuse de m ouvrir à une approche plus globale de l'entreprise et d exercer des fonctions diverses (commerciales, marketing), je décidai de mettre à profit mon expérience acquise auprès de grandes structures pour relever un nouveau challenge et créer ma propre entreprise de conseil. Au travers des différentes missions réalisées j ai pu acquérir entre autres des compétences en gestion de projet.



Mon expatriation au Danemark m a permis d évoluer personnellement et professionnellement dans un environnement international.



Ces dernières années, j ai travaillé au sein de la direction des finances du CHU de Grenoble. Ce poste d’encadrement m a permis d'élargir ma pratique du contrôle budgétaire en y intégrant des problématiques financières et fiscales.



Passionnée de photographie je crée Phototeambuilding, une activité innovante qui relie le monde de l entreprise et celui de l image.



Mes compétences :

Conseil

Entreprenariat

Esprit d'équipe

Finance

Initiative

Persévérante

Photographie

Pragmatique

Reporting

Santé