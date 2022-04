Actuellement responsable d’une équipe d’experts en chaine d’acquisition radar, mon objectif est de mettre ma double compétence technique et managériale au service du montage de projets technologiques et participer à la valorisation et au développement de technologies et de produits innovants.



Mes compétences :

Traitement du signal

RADAR

Mathématiques appliquées

Communications numériques

Télécommunications