Artiste peintre, peintre en décor et illustratrice.



Diplômée du CAP de Peintre en décors, je réalise des peintures décoratives de toutes sortes : panoramiques, trompe l'oeil, décors muraux, imitations de matières (bois, marbre, pierre etc), meubles peints.



Artiste peintre, je réalise des tableaux (réalisations sur commande possibles), portraits et autres. Mon univers est coloré, poétique, un brin rétro. Portraitiste, je réalise des portraits sur commande, d'après photo.



Je suis également illustratrice pour la jeunesse (book en ligne : http://julie-grugeaux-illus.daportfolio.com ).



Touche à tout, j'utilise des médium très variées : acrylique, collages, pastel à l'huile, peinture à l'huile, crayon, crayons de couleur... sur toile, carton, papier, bois, mur, meubles... Tout est possible!



Pour voir mon travail : http://julie-grugeaux.com , et n'hésitez à me contacter pour tout renseignement. Nous discuterons de vos projets et de vos envies.



Bonne visite, et à bientôt!



Julie Grugeaux



Mes compétences :

Art

Artiste

Artiste peintre

Illustration

Peintre

Peintre en décor

Peinture

Peinture murale

Portrait

Trompe l'oeil