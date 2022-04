Julie JEANNEAU

Energetic and passionate consultant in sustainable development for 3 years in a SME counting about thirty people, I have worked for SNCF Technicentre Nouvelle Aquitaine as coordinator in Environment Quality System and Security thematics for 2 years. I would like to use my competencies to help you for implementing QSE actions in your company. I have good capacities for doing analysis and writing summaries and reports as a result of my studies in economic research. Moreover, my professional experience has allowed me to reinforce my competencies in project management and clients relationships.

Forte de 3 ans d'expérience en tant que consultante dans une PME d'une trentaine de personnes et férue de démarches environnementales et de développement durable, j'ai travaillé en tant que coordinatrice Environnement au pôle QSE pendant 2 ans au Technicentre de Maintenance SNCF. Je voudrais mettre mes compétences à profit pour vous aider à la mise en place de démarches QSE dans votre entreprise particulièrement en matière de développement durable. J'ai de très bonnes capacités d'analyse et de synthèse et dans la rédaction de rapports de par mes études en recherche économique. De plus, mon expérience professionnelle m'a permis de renforcer mes compétences en :

- gestion de projet

- relation client

- veille réglementaire

- maîtrise des outils d'améliorations continue

- accompagnement au changement des salariés.



Mes compétences :

C2I

TOEIC 720

Logiciels d'économétrie : Stata, Eviews

Logiciels de cartographie : gvSIG, (geoclip)

Gestion de projet

Economie

Politiques publiques

Environnement

Reporting

Synthèse

Veille réglementaire

Animation de réunions

Analyse

Rédaction

Aisance relationelle

Travail en équipe