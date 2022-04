Julie KRASSOVSKY

- Journaliste freelance pour la presse écrite, auteur pour la TV (réalisation de sujets vidéo, prise de vue, montage).

Spécialisation dans les sujets de société anglés : nouvelles technologies, travail, entreprises et environnement.

- Co-créatrice du blog Archip'tits avec Agathe Lievens {design graphique } et Céline Saraiva {critiqe d'art& d'archi, enseignante }

SUPPORTS :

- Groupe Moniteur (La Gazette des Communes (hebdo), emploipublic.fr, AMC architecture)

- Prisma Média (Management, VSD)

- Le Monde Magazine (sujets tourisme)

- Zaradoc, Hikari (sociétés de production)



Mes compétences :

Montage, Finalcut Pro

Prise de vue en DVCam

After effect, synthé

Journalisme

Fonction publique

Internet

http://archiptits.blogspot.fr/