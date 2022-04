Julie LEQUIME

Suite à des études en histoire et à une première expérience de deux ans au CDT du Tarn, j'ai repris un master en Tourisme au CETIA de Toulouse. Ce centre de formation, au coeur de l'Université du Mirail, fournit des compétences très concrètes en marketing, management, droit du tourisme et du secteur public, en gestion de projets, et en ingénierie du tourisme.



Je souhaite aujourd'hui participer à la promotion et au développement touristique d'un territoire, indifféremment urbain ou rural. Je m'intéresse avant tout aux questions de mise en scène des territoires (offres innovantes, mise en valeur des patrimoines, etc.), au travail en réseau et à la création de partenariats entre acteurs, au tourisme en mobilité, et au retour du sens dans les attentes de la clientèle.



FEVRIER 2011 : intégration de l'équipe du CDT des Landes pour accompagner le développement d'une Place de Marché départemental, facilitant la vente en ligne de l'offre touristique landaise.



Mes compétences :

Création

Culture

Curiosité

Innovation

Veille