Julie MAESTRO, 30 ans, je suis diplômée d'un master 2 en agro-alimentaire ainsi qu'un BTS Industrie agro-alimentaire.

J'ai travaillé au sein de divers groupes agro-alimentaire (BONDUELLE, R&R Ice-cream, Le Chat Botté) ainsi que pour la grande distribution notamment la SCAMER (Intermarché) et Leclerc.

Au cours des ces différents emplois, j'ai pu développer mes aptitudes personnelles, notamment, mon relationnel en intégrant des équipes en emploi saisonnier mais aussi ma réactivité et ma prise de décision au cours de situations imprévues et urgentes.

Le poste de télévendeuse m'a apporté des connaissances sur la négociation, le commerce, la gestion du stress et des personnes mais aussi beaucoup de réactivité et d'organisation.

J'ai également eu l'occasion de gérer du personnel, en réalisant la planification des rotations des postes des employés, en gérant les absences au poste de travail, en réalisant des formations du personnel aux règles d'hygiène, sécurité et qualité et en organisant des ventes de glaces au public en drive.

Mon rôle en tant qu'assistante responsable sécurité et environnement m'a appris à traiter les priorités et à relativiser. Ce poste a été très formateur sur le plan personnel en participant à de nombreuses réunions opérationnelles, en présence de tous les responsables ainsi que du directeur.

Je suis une personne persévérante toujours très motivée, qui s'adapte à tout genre de situation et de poste, je suis dynamique, responsable et très autonome.



Mes compétences :

Organisation

Autonomie

Adaptabilité

Relationnel

Réactivité

Communication

Relations clients

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel