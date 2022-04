Julie VANHAUWAERT

Ce qu'on dit de moi ? Tant dans mon entourage professionnel que personnel, voilà, après un petit sondage, les qualificatifs qui ressortent :

- Travailleuse, sérieuse et efficace, qui a le goût pour le travail bien fait.

- Volontaire et enthousiaste

- Curieuse d'esprit, qui a toujours envie d'apprendre





Mon parcours est somme toute assez classique : après un baccalauréat scientifique et 2 ans de classes préparatoires aux écoles de commerce, je poursuis mes études à l'EDHEC Lille.

Après un diplôme obtenu en Juin 2009 et le titre de major de la promo 2009, je rejoins l'Inspection Générale de la Société Générale au 1er septembre 2009.



Mes compétences :

Banque

Défense

Finance

IFRS

Inspection