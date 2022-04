Julie VILLEFRANCHE BONNET

ACIES, une société d’ABGI Group :

Le groupe ABGI compte 100 collaborateurs en France et 150 dans le monde, dispose d’implantations en France, aux Etats-Unis et prochainement en Amérique du Sud.



ACIES Consulting Group :

Spécialiste de la fiscalité et du financement de la Recherche, Développement et Innovation, ACIES contribue à la compétitivité des entreprises (Grands Groupes, ETI, PME, établissements publics) depuis 1990. Le cabinet intervient historiquement sur le dispositif Crédit d’Impôt Recherche (CIR), sa sécurisation et son optimisation. Acteur majeur sur cette thématique depuis plus de 25 ans, ACIES gère près de 10% du CIR national pour le compte de ses clients en 2016, soit environ 500M€.



OVËUS :

Accompagne les organisations des secteurs privés et publics dans leurs projets d’optimisation et de transformation, en les aidant à concevoir et mettre en œuvre des solutions adaptées. OVËUS accompagne ses clients sur les thématiques suivantes : performance achat, fiscalité locale, CS AT/MP, amélioration des processus.





Notre capital humain constitue notre plus grande valeur ajoutée à la base du succès de nos missions et de la satisfaction de nos clients.

Chaque nouveau collaborateur bénéficie d’un séminaire d’intégration d’une semaine.

Nous offrons à tous nos collaborateurs, un package de rémunération attractif : rémunération fixe + variable (+ titres-restaurant et mutuelle d’entreprise).



Le bien-être en entreprise est également au cœur de nos préoccupations : cadre de travail agréable, espaces de convivialité, baby-foot, after-work, séminaires d'entreprises... ACIES Consulting Group se classe d'ailleurs 12ème au palmarès des entreprises de moins de 500 salariés "où il fait bon travailler" (Great Place to Work 2017).



Mes compétences :

Assistante

Assistante Formation

Assistante recrutement

Assistante ressources humaines

Formation

Recrutement

Ressources humaines