Juliette LOEZ

Consultante chez TOIT de SOI depuis 2009 je suis diplômée en psychologie du travail et certifiée AFNOR Santé en tant que consultant évaluateur de démarches santé et qualité de vie au travail. Créative et pédagogue j'interviens dans le cadre de prestations de formation, conseil, audit dans la prévention des risques psychosociaux, la qualité de vie au travail et la gestion des situations de crise. Je me suis également spécialisée en techniques de médiation collectives.



Mes compétences :

Formation

Management

Psychologie

Conseil

Prévention des risques psychosociaux

Qualité de vie au travail

Accompagnement

Médiation collective

Audit