Juliette MEUNIER

RELATIONS CE



RECRUTEMENT

Management d’un chargé de recrutement

Management transversal avec les opérationnels

Gestion du budget

Animation de la politique recrutement

Communication / Plan média

Passation et interprétation de tests de personnalité

Partenariat écoles/APEC/Cabinet conseil

Mise en place d’évènement recrutement





FORMATION

Management d’un chargé de formation

Gestion du budget

Animation de la politique formation

Analyse des besoins

Élaboration du plan de formation

Création et animation de modules de formation

Coaching recrutement



DOSSIERS TRANSVERSES

Participation à la démarche GPEC

Participation au dossier « risques psychosociaux »



GESTION DES CARRIÈRES

Entretien de gestion de carrières (évaluation des motivations, du projet professionnel et des compétences)

People Review (cartographie des compétences)

Mise en place de parcours de formation Key Talent



CONNAISSANCES

2002 : DESS de psychologie du travail (mention Bien)

2012 : Formation certifiante à la CEGOS « responsable formation ». Mémoire effectué sur l’évaluation de formation.

Test de personnalité : NEOPI R - SOSIE

Anglais : niveau professionnel

Pack office

Permis B



Savoirs être :

• Aisance relationnelle

• Adaptabilité : En relation au quotidien avec des cadres opérationnels et des cadres supérieures (DRH, Directeur Commercial, …).

• Autonomie : Création d’outils, mise en place de groupe de travail, gestion autonome de l’activité

• Ecoute

• Capacité d’analyse et esprit de synthèse



Mes compétences :

Ressources humaines

Humanitaire

Social

Développement personnel

Recrutement

Gestion des carrières

Management

Coaching

Formation