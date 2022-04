Juliette PREVOST

Après trois ans d'études dans le tourisme (BTS Ventes et Productions Touristiques et Licence 3 Tourisme) et plusieurs stages qui m'ont permit d'acquérir une expérience dans differentes branches du tourisme, mon projet à long terme est d'intégrer un tour opérateur dans lequel je pourrais m epanouir, qui me ressemble et qui partage les memes idees de voyages en proposant des produits en dehors des sentiers balises pour vivre une histoire unique.

Dans l'attente de trouver un poste dans la conception touristique, et afin d'acquérir une expérience certaine dans le domaine de la négociation, j'ai continue dans la voie de l'hôtellerie en signant un poste d'assistante au service commercial pour les séminaires dans un hôtel de la chaine Accor.

Toutefois, partir à l'étranger et me lancer dans la conception ont eut raison de moi. Ce projet qui a eut lieu au Kenya (Coté Ouest, Diani) à été une expérience formidable et vraiment très enrichissante. Au sein d'une association locale, mes missions auront été entre autres d'assurer des retombées économiques pour les locaux et de participer au développement de l'activité en améliorant le marketing.

Ayant un coup de coeur pour le Kenya et l'Afrique de lest, j ai decide fin octobre 2013 de repartir et de travailler sur place toujours dans mon domaine.Employée dans un réceptif local au Kenya des novembre jai pu apprendre toutes les ficelles de la production de produits touristiques sur mesure.

A mon retour jai pu voyager en asie et profiter de la douceur des pays a l etranger. En rentrant en france jai vite compris que je souhaite construire une vie en province, ainsi j'ai travaille en tant que vendeuse en magasin de pret a porter masculin pendant un an en normandie et depuis septembre 2016 je suis une formation bpjeps tourisme equestre pour allier mes deux passions et en faire un vrai projet de vie. Des octobre 2017 (j'espere etre diplomee ) je serais a la recherche dun emploi dans ce domaine en france ou a l etranger selon les opportunites.



Mes compétences :

Marketing

Tourisme

Développement durable

Vente