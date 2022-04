Justine ALLONAS

Diplômée d’un Master en ressources humaines mention psychologie, mon ambition est de continuer à ’évoluer dans ce domaine.



Je suis formée aux pratiques de l'ingénierie de formation, du recrutement, de la gestion des conditions de travail et du suivi professionnel des salariés ou des personnes en recherche d’emploi.

Actuellement en poste dans la société Carambar&Co en tant qu'adjointe RH, j'ai à coeur d'être un vértitable business partenaire dans l'exercice de mes fonctions.

J'essaye d'allier rigueur et disponibilité, collaboration et prise d'initiative agin de rester à l'écoute des salariés et des managers quej'accompagne au quotidien.



Mes compétences :

Ressources humaines