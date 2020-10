Justine REVY

Forte de mes expériences opérationnelles, je me qualifierai de « RH de terrain ».

A limage de mon parcours, je m'adapte aisément dans tout type de structure.

Jai une expérience établie dans le recrutement, la gestion de la formation, la communication interne et la gestion administrative du personnel.

Je mépanouis tout autant dans les missions quotidiennes dun opérationnel RH que dans la mise en place de projets d'entreprise / de groupe.



Diplômée du Master 2 Gestion des Ressources Humaines de l'IAE de Dijon en 2015 j'ai pu acquérir de solides connaissances en droit social, en GPEC et en gestion de projet.



Je suis une personne qu'on peut qualifier d'organisée, dynamique, bienveillante et volontaire.