Kamal AHMED

Logisticien au sens large, ma carrière me demande constamment de m'adapter au contexte et c'est cela que je recherche dans mon futur emploi.



_ Adjoint Patrilog (patrimoine logistique)

_ Adjoint budget d'équipement

_ Chef Cellule Attentes (réformes, matériel technique, matériel projetable)

_ Fourrier Escadron de Chasse

_ Fourrier Escadron Soutien Technique

_ Comptable T.E.I. (Télécommunications et Equipements Informatiques)



Mes compétences :

Informatique

Cariste

PSC1

NEDEX

Titulaire permis C

Titulaire permis B