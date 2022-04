Karine DELOUBES-HYAFIL

Après un parcours de sportive de haut niveau dans le tennis, mon goût pour la compétition et le résultat m'a naturellement amené à orienter ma carrière professionnelle vers le domaine commercial.



Durant 12 ans , j'ai eu l'opportunité de construire un parcours commercial complet chez Danone, de la vente en tant que chef de secteur, en passant par la négociation et le management, en tant que chef de vente, à la gestion de projet, au category management, en tant que responsable de développement proximité, puis animation des vente et formation, jusqu'à des postes plus stratégiques de management élargi, comme Directrice Régionale et Directrice Nationale des Ventes. Aujourd'hui je poursuis mon parcours commercial chez Alliance FoodService dans le groupe Bongrain, sur des poste de Directrice du Développement des Ventes et désormais de Directrice de Clientèle.



Toutes ces expériences m'ont permis de développer :

1) une forte connaissance des différents canaux de distribution (9 ans GMS et proximité et 5 ans en CHD) et de l'industrie agroalimentaire.

2) des compétences solides en management, négociation et gestion de projet et category management





Mes compétences :

Vente

GMS

Leadership

Persuasion

Négociation

Adaptable

Stratégie commerciale

Rigueur

Management

Merchandising

Trade marketing

RHF