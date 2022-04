Karine HOUSSIN TRANI

Après 10 ans d'expérience en certification d'organisation d'entreprise et en management de process (ISO 9001), j'ai orienté ma carrière en 2009 vers la certification de service en relation client (NF 15838) axée sur la performance des résultats.

Depuis 2013, j'ai élargi mes domaines de compétences vers la Responsabilité Sociétale des Entreprises en contribuant au maintien du Label de Responsabilité Sociale et en répondant aux appels d'offres et questionnaires en ligne de Responsabilité Sociale.



Enthousiaste, le partage d'informations et le retour d'expérience sont mes secondes natures. Je partage ma passion de la qualité en :

- tant que vacataire auprès d'étudiants en Licence Professionnelle de Gestion Financière et Commerciale des Risques de l'Organisation (gestion des risques)

- étant membre du Comité de Marque NF Service Relation Client, Groupe AFNOR.



Grâce à mes expériences et réalisations, je suis un partenaire de confiance pour vos organisations en matière de certification et de qualité opérationnelle garantissant votre satisfaction et celles de vos clients finaux.



CV à lire ou imprimer en une page ici (mise à jour 07/01/18)

http://legeophile.free.fr/download/CV_Karine_Trani-Houssin.pdf



Mes compétences :

Management de la qualité

Audit

NF SERVICE CENTRE DE RELATION CLIENT

Gestion de projets

Formation initiale et continue

Certification ISO 9001 et 19001

Gestion des risques

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises