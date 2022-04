Khalid HAMMOUCH

Ingénieur Généraliste diplômé de l’Ecole des MINES de Paris, je suis expérimenté dans la conduite des Opérations et des Projets en France et à l’international. Durant 11 ans, j’ai évolué dans des environnements multiculturels et sur des missions à forts enjeux stratégiques pour l’Entreprise. Mes capacités d’intégration et de travail en équipe, mon sens des priorités alliés à mon dynamisme et pragmatisme sont les atouts majeurs qui me permettent d’atteindre des objectifs ambitieux.



Mes compétences :

Supply Chain

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lean Manufacturing

GED

Documentum

CATIA