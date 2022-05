Laetitia PLANCHON

Généraliste RH, j’ai au cours de mon parcours professionnel tenu des fonctions de Responsable RH et HR Business Partner dans des contextes internationaux et multiculturels, ou encore d’intégration au sein d’un grand groupe. Je veille à l’application de la politique et des instructions du groupe tout en respectant les restrictions légales. Mes différents rôles nécessitent aussi une force de proposition dans la mise en place de nouveaux outils RH mais également une implication sur le terrain pour une proximité avec les managers et leurs équipes afin de les conseiller dans leur management des ressources humaines.



Mes compétences :

Business

Business Partner

développement RH

Droit

Droit social

Formation

International

SIRH