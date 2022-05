Laetitia URBANIAK-DUFOUR

Expérience de 12 ans dans le secteur des produits COSMETIQUES dont 7 ans en tant que RESPONSABLE ACHATS puis CATEGORY MANAGER (parapharmacie et parfumerie sélective).



Animée avant tout par le challenge collectif, au-delà de la performance individuelle, j'aime l'idée de contribuer aux performances de l'entreprise en développant les résultats des produits.



Curiosité, dynamisme et implication sont également mes moteurs pour mener à bien les missions que l'on me confie.





Mes compétences :

Gestion de Projet

Assortiment

Gestion Budgétaire

Marketing Produit

Négociation Achats

Management

Analyse et Compréhension des marchés

Trade marketing

Capacité d'analyse et de synthèse