Lahouaria HADDI

Je suis Consultante Coach en accompagnement de la conduite du changement, des transitions et évolutions professionnelles.

Salariés en rupture de contrats : Licenciements, PSE, DV, RC

Je suis formée au Coaching professionnel et personnel.

Je possède à ce jour une expertise reconnue des techniques et pratiques de l'accompagnement des transitions professionnelles, reconversion, mobilités.

J'ai depuis plus de 10 ans suivi un grand nombre de personnes dans leurs projets : bilan professionnel, orientation, coaching et gestion de carrières et bilan de compétences.

Public accompagné : ETAM, Cadres - Jeunes Diplômés, Seniors, Dirigeants.



Mon objectif : aider à l'accomplissement et à l'épanouissement du potentiel humain



Mes compétences :

Coaching professionnel

Coaching scolaire

Coaching commercial

Formation

Coaching individuel

Demandeurs d'emploi

Coaching de dirigeant

coaching de performance