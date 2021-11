Laure LAMBERT

Ma passion ? L'écriture.

Mes qualités ? Une curiosité et une ouverture au monde.

J'aime valser avec les mots. J'aime relever des défis.

Véritable « caméléon de la page blanche », je m’adapte à tous les styles, toutes les envies, même si mes expériences professionnelles m’ont conduit à m’orienter plus spécifiquement vers le luxe, l’hôtellerie, la gastronomie, le tourisme, l’art de vivre et le domaine aéroportuaire.

Mes compétences ? La rédaction d’une manière générale, mais pas seulement. Savoir conseiller afin d’élaborer une stratégie de communication efficace, définir des outils de relations presse ciblés, organiser des événements appropriés pour gagner en visibilité ou conquérir de nouveaux marchés.

Aujourd’hui, communiquer, c’est exister. Encore faut-il avoir les bons mots et les bons outils pour tirer profit de cette nécessaire médiatisation.

C’est tout le talent d’un expert en relations presse. Et c’est aujourd’hui ce que j’essaie de mettre en pratique au quotidien.



Mes compétences :

Chef de projet

Communication

Conseil

Conseil éditorial

Édition

Hôtellerie

Presse

Rédaction

Rédactrice

Relations Presse

Vin

Journalisme

Community management

Enseignement universitaire

Encadrement