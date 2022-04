Laurence ELIOT

Expériences professionnelles axées sur la relation clients et la fidélisation.



Objectifs :

- Développer le portefeuille clients et le chiffre d affaires de l entreprise

- Veiller à la satisfaction clients et les fidéliser



Domaines d'expertise :

- Participer aux grandes orientations de la stratégie commerciale

- Veiller à l’atteinte des objectifs Entreprise et piloter la performance des équipes

- Assurer des relations avec des partenaires privilégiés

- Manager les responsables d’équipes affectés à l’activité et partager la définition et la réalisation des objectifs

- Identifier et analyser les risques

- Analyser les flux d’appels et remonter les anomalies et coordonner les activités de prospections

- Garantir la qualité du discours et le respect des procédures

- Remplacer les responsables d’équipe de mon périmètre en cas de nécessité



Mes compétences :

Sens de la relation client

Management de proximité

Culture du résultat

Développement commercial

Animation de formation