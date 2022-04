Fabienne LEROUX

Psychologue du Travail, Savenay.

Conseil, Formation, Médiation, Accompagnement individuel et collectif.

Habilitée Intervenante Prévention des Risques Professionnels (IPRP); Médiatrice certifiée.

Consultations sur RDV à Savenay (Immeuble Philae, ZAC de la Colleraye).



Pour moi, les questions d’efficacité et de bien-être au travail interrogent les modes d’organisation, de management et de communication. Bien-être et qualité de vie au travail impliquent la satisfaction d’un travail bien fait et l’engagement de tous pour des réussites individuelles et collectives.



Travailler, c'est "trouvailler" ensemble pour améliorer :

- l'efficacité et le mieux-être au travail

- les modes de management et l’organisation du travail

- la communication et les relations de travail



Pour une approche globale (démarches RPS et QVT) ou ponctuelle (atelier QVT, accompagnement managérial, soutien psychologique, régulation d'équipe...), toujours adaptée à vos besoins et contraintes.



Mes compétences :

IPRP

Conseil

Psychologue

Organisation

Consultant

Risques psychosociaux

Formateur

Développement personnel

Communication

Ressources humaines