Laurence FAUCHER

Responsabilités & missions dans un contexte de création de fonction.



- Gestion opérationnelle (formation et recrutement) , dont mise en place du DIF sans augmentation du budget de formation professionnelle, internalisation des recrutements tous profils et création d'un référentiel de compétences.



- Gestion des emplois et des carrières , dont plan de mobilité interne accompagnant les évolutions technologiques de la structure, mise en place des évaluations annuelles, support au management des équipes.



- Relations collectives, accompagnement de la mise en place antérieure des IRP, et au travers de précédentes expériences mise en place d'une UES et d'un CET ainsi que de deux accords 35 heures.



- Gestion administrative et comptable du personnel, dont création et suivi des budgets d'effectifs et de masse salariale , installation et paramétrage logiciel SAGE 1000.



- Communication interne , communication multi-sujets, offres d'emplois en interne et trombinoscope.



- Juridique, veille en droit social et conseil auprés des opérationnels.