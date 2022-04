Laurence FAVIER

Ma proposition de valeur :

- formation d’ingénieur agro-alimentaire (ISARA),

- 7 années d’expérience en Marketing Produits (Marque De Distributeur),

- 3 années d’expérience en Marketing Etudes (Clients et Magasins),

- 3 années d’expérience en Marketing Fidélisation



Mes principales qualités personnelles :

- Implication et force travail

- Très bon relationnel, diplomate, force de conviction

- Management participatif

- Capacité éprouvée d’adaptation (au changement, aux interlocuteurs)

- Honnêteté et sens éthique



Mes compétences :

Bio

Développement

Développement durable

Distribution

Fidélisation

Fidelisation clients

Marketing

Marketing fidélisation

Marketing produits

Marques de Distributeurs

Microsoft CRM

Produits bio

Sensibilité aux produits

Voyages