Laurence FONTEYNE

Plus de 10 ans d'expérience dans la gestion et le management de noyaux commerciaux (centre-ville et centres commerciaux).



J'ai piloté en Belgique la première expérience de management de centre-ville (town center manager) et participé à la revitalisation du centre-ville de Charleroi.



J ai ensuite travaillé pour le groupe Unibail-Rodamco où j'ai pu enrichir mon expérience en exercant différentes fonctions. Dans les centres commerciaux, en tant que Responsable Marketing (Forum des Halles) et Directrice de Centre Commercial (Saint Martial Limoges).

J'ai ensuite pendant plusieurs mois bénéficié d'une expérience internationale, en tant que Responsable Marketing Opérationnel du Groupe où j'ai déployé dans plus de 14 régions européennes la politique marketing et de services du groupe.

J'ai repris ensuite la direction du centre commercial Bonneveine à Marseille.

Depuis janvier 2012, j ai intégré la société Accessite, la société qui monte en gestion et commercialisation:) ou j assure le poste de directrice des opérations sud, véritable lien entre le bailleur et les preneurs, je coordonne les missions de commercialisation, gestion locative, proprety management, accompagne les bailleurs dans les projets de rénovation et restructuration et pilote les directeurs de centre des sites gérés.



L'univers du commerces et des centres commerciaux me passionne et j'aime relever de nouveaux défis professionnels.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Asset management

Direction de centre

Gestion immobiliere

Property management

Immobilier commercial

Conception et pilotage de budget

Marketing direct