Laurence GERMAIN

Au regard de toutes les missions qui m'ont été confiées j'ai pu utiliser des compétences transverses, à des niveaux et contextes différents, dans les champs professionnels de la formation (initiale, continue), du social (éducation spécialisée, insertion socio professionnelle) et du paramédical avec pour tâches l'observation, l'analyse et la résolution de situations plus ou moins complexes.









Mes compétences :

Formation professionnelle

Communication

Informatique

Recrutement

Accompagnement

Formation

Pédagogie

Enseignement

Management

Gestion de projet