12 ans en tant qu'assistante de direction et responsable d'un centre de formation, j'ai décidé de me lancer dans une activité plus en adéquation avec ma personnalité : la santé par la nutrition. Très impliquée dans l'équilibre personnel et nutritionnel, je souhaite vivement partager mes connaissances et compétences auprès de personnes dynamiques et ambitieuses