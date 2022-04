Laurence LEBRUN

Ma passion pour les plantes médicinales, compagnes de l'homme depuis toujours ont orientés mes recherches après mes études de pharmacie vers l’ethnobotanique.



J'ai acquis une bonne part de mon expérience botanique en étudiant pendant plus de 10 ans les savoirs traditionnels des amérindiens d'Amazonie Équatorienne puis en participant à différentes missions scientifiques en Amérique du Sud.



L’ethnobotanique m’a ouvert les yeux sur le monde des plantes mais surtout m’a permis de mieux comprendre l’importance de sa relation avec le monde des hommes.

Pendant 5 ans j'ai participé à la création d'un des premiers jardins ethnobotaniques en Amérique Latine, dans lequel l’ethnobotanique est considérée comme une science qui aide à la compréhension des cultures traditionnelles des peuples amérindiens. N'est-ce pas une parfaite harmonie entre le spirituel et le scientifique… "

Depuis que je suis au Québec ( 8 ans), je partage mes connaissances et mon expertise, au niveau pharmaceutique et botanique dans le monde de la cosmétique biologique et des produits de santé naturels et de l'herboristerie traditionnelle.



Venez decouvrir cette passion sur mon blog

http://www.conseilsphytoaroma.com



Mes compétences :

Qualité

Gestion de projet

recherche et développement

ONG

Industrie pharmaceutique