Laurence LECH

Favoriser, par des réponses individualisées, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou des adultes rencontrant des difficultés d'insertion ou de reconversion (en prenant en compte les dimensions multiples de l'insertion : emploi, formation, logement, santé, mobilité, accès aux droits), c'est le "credo" que je me suis fixé.



Ma mission vise à les aider à construire et à s'approprier un parcours d'accès à l'emploi et à surmonter progressivement les difficultés rencontrées.

Pouvoir exercer en mêlant rencontres en groupe et rencontres en RDV individuels permet d'avoir une autre approche de chacun... les uns et les autres peuvent apporter leur pierre à l'édifice d'autrui lorsque cela est nécessaire... une sociabilisation se crée lorsque certains sont renfermés...

Tous ces échanges permettent une analyse régulière de ma pratique afin de la faire évoluer.



Mes compétences :

Reclassement

Accompagnement à l'emploi

Conseil RH

Insertion socioprofessionnelle

Accompagnement au changement

Assistanat de direction

Gestion des ressources humaines

Animation de formations

Techniques de Recherche d'Emploi

Orientation professionnelle

Animation de groupes