Laurence LIBEAU

A l'issue d'une formation scientifique (Doctorat de biologie cellulaire et moléculaire), j'ai engagé mon activité professionnelle comme formatrice dans l'industrie pharmaceutique puis en tant que chef de projet pour le développement européen de formations supérieures à distance.



Tout au long de ce parcours, la compréhension du fonctionnement de l'humain s'est rapidement imposée comme étant la valeur-ajoutée qui manquait à mes connaissances.



Je me suis donc formée à la psychologie (Master 2 et Doctorat en psychologie clinique) en me spécialisant dans la compréhension des processus d'agressions en contextes professionnels ou personnels.



Le traitement, la régulation et la prévention des situations de tensions, de conflits et de violences constituent l'axe majeur de mon activité libérale actuelle, dans une expertise clinique mise au service des personnes ou des organisations professionnelles.



A l'éthique : "Primum non nocere", j'ajouterai que la qualité de vie au travail est l'affaire de tous et ne peut s'épanouir qu'en s'appuyant sur ce qu'il y a de plus positif chez chacun et dans chaque situation.



Mes compétences :

Médiation

Criminologie

Psychothérapie

Risques psychosociaux

Résolution des conflits

Ressources humaines