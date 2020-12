Laurent GARNIER

20+ années d'expérience - FMCG Beauty et Personal Health care - Procter & Gamble et COTY.

Carrière à l'international : basé en France-Allemagne-Suisse et roles à dimension européenne et ensuite globale. Mix d'opération usine/manufacturing et siège/head office.

Leader reconnu et influent, avec expérience large, E2E, sur la chaine logistique / Supply Chain.

Autonome, orienté résultats, poussé par un sens appuyé de l'analyse de donnéees.

Compétences : S&OP, Customer service, project management, organisation design, strategic thinking



Mes compétences :

Customer Service

Directeur de production

Management

Manager

Production

Production manager

Responsable production

Service Operations

Supply chain

Supply Chain Management

Planning stratégique

Leadership

Amélioration de process

Amélioration continue

Gestion de projet

Amélioration de la productivité

Réduction des coûts